«Авангард» одолел минское «Динамо», Петерссон набрал 2 очка

«Авангард» на своём льду переиграл минское «Динамо». Из последних восьми матчей омичи выиграли шесть, а в 14 матчах сезона одержали 10 побед. В четырёх матчах домашней серии омская команда заработала ровно половину очков. Минская команда в 16 матчах сезона одержала пять побед.



Омичи дважды поразили ворота соперников уже к восьмой минуте матча — шайбы забросили Егор Мартынов и Максим Березин. Юнаса Энрота в воротах минчан сменил Михаил Карнаухов. В первой трети матча минчане выстояли 95 секунд в двойном численном меньшинстве. Во втором периоде команды обменялись голами — за омичей забил Дмитрий Кугрышев, за минчан Егор Шарангович, для которого этот гол стал первым в КХЛ. В заключительном периоде Андре Петерссон поставил точку в матче — 4:1 в пользу омской команды. При этом шведский форвард первым из игроков «Авангарда» в текущем сезоне набрал 10 очков.

Форвард минского «Динамо» Шарангович забил свой первый гол на уровне КХЛ

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

