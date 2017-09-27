Скабелка: для победы «Авангард» отдал немало сил, показал хорошую энергию

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:1).

«Для нас непростая игра, непростая домашняя серия. Знали, что «Динамо» — это агрессивная оборона, хорошо отлаженный переход из обороны в атаку. Нам нужно было проявить много энергии, отдать много сил.

Первые два года определили дальнейший ход игры, затем встреча была как на качелях. Конечно, мы хотим весь матч играть в том темпе, какой показали в конце матча, но не всегда это возможно. В целом, мы довольны победой перед непростым выездом», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.