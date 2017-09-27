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Широков: все победы тяжёлые. Каждый соперник хочет завершить нашу серию

27 сентября 2017, среда. 19:09 Хоккей

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (3:0).

«Не секрет, что в Новосибирске тяжело играть, болельщики гонят свою команду вперёд. Хорошо, что смогли забить первыми, смогли выстоять в нужный момент. Бросались под шайбу, приходилось обороняться, так что это трудовая победа. «Сибирь» дома всегда старается атаковать, это интересно для болельщиков. Тренеры показали игру новосибирцев, разобрали соперника, так что сюрпризов для нас сегодня не было. Ещё раз повторю, все пластались, помогали вратарю. С Карповым мы снова сыграли в одном звене, он вернулся, забил гол – молодец.

Притупляется ли ощущение победы после такой серии? Нет, каждый выигрыш хорош по своему. Каждая победа тяжёлая, потому что каждый соперник хочет закончить нашу серию. Мы стараемся её продлить, но о конкретных цифрах не думаем. Как будем отдыхать после победы? Переоденемся, будем лететь 4 часа, прилетим ночью и поедем спать», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Рундблад: любой хоккеист всегда хочет побеждать. Не важно, сколько раз подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК СКА Сергей Широков
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
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