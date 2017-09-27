Рундблад: любой хоккеист всегда хочет побеждать. Не важно, сколько раз подряд

Защитник питерского СКА Давид Рундблад прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (3:0), которая стала для СКА 16-й подряд.



«Ни в коем случае не стоит считать победу над «Сибирью» лёгкой. Новосибирцы очень хорошо играли, боролись до конца, с полной отдачей. В начале матча мы старались играть попроще, и это сработало – мы смогли забить первыми и заполучить лидерство, после чего стало чуть полегче. Что говорили Херсли и Коскиранта об атмосфере на стадионе? Они предупреждали, что здесь очень шумно, что это классная арена для хоккея. Это полностью подтвердилось, болельщики в Новосибирске очень громкие, и играть приятно.

Вся выездная серия была очень непростой, каждый соперник настраивается на СКА по-особенному. Можно ли устать от победной серии? Нет, я так не думаю. Нужно быть голодным до побед в каждой игре. Любой хоккеист хочет и любит выигрывать, и не важно, сколько раз подряд», — сказал Рундблад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.