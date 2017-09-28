Результаты игрового дня в МХЛ

В регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошло 12 матчей регулярного чемпионата. Очреедной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Тюменский Легион» одолел «Ладью» — 5:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 11:00 МСК
Тюмень
5 : 4 1:1, 2:3, 2:0
Тольятти
1:0 – Воробьёв (Плёнкин, Ушаков) – 05:21 (5x5), 1:1 – Цыбин (Грошев) – 13:18 (5x5), 1:2 – Сыромятников (Кизимов) – 25:24 (5x5), 2:2 – Леваков (Жгуров, Филиппов) – 27:17 (5x5), 2:3 – Кизимов (Сыромятников, Журавлёв) – 28:36 (5x5), 2:4 – Журавлёв (Грошев, Кизимов) – 32:49 (5x5), 3:4 – Дзедаев (Коваленко, Тимофеев) – 35:18 (5x5), 4:4 – Плёнкин (Филиппов, Радзивилюк) – 48:05 (5x5), 5:4 – Дзедаев – 54:00 (5x4)
«Стальные Лисы» взяли верх над «Реактором» — 6:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 15:00 МСК
Магнитогорск
6 : 4 4:2, 1:2, 1:0
Нижнекамск
1:0 – Дорофеев (Борисов, Герасимов) – 02:11 (5x4), 2:0 – Платонов (Дубин, Мишаков) – 07:18 (5x5), 3:0 – Коробкин (Герасимов) – 09:53 (5x5), 3:1 – Хасанов (Хафизов, Хисамутдинов) – 13:48 (5x5), 4:1 – Абдуллин (Башкиров, Коновальчук) – 16:48 (5x5), 4:2 – Хасанов (Хафизов, Хисамутдинов) – 18:52 (5x4), 5:2 – Абдуллин (Башкиров) – 26:43 (5x5), 5:3 – Галеев (Хасанов, Хисамутдинов) – 30:57 (5x4), 5:4 – Шафигуллин (Тимиров) – 31:19 (5x5), 6:4 – Платонов (Дубин, Коновальчук) – 49:35 (5x5)
«Алтай» одолел «Белых Медведей» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 15:30 МСК
Усть-Каменогорск
3 : 2 1:0, 2:1, 0:1
Челябинск
1:0 – Шапошников (Шишов, Зубов) – 01:26 (5x5), 1:1 – Лапшин (Ширяев, Шабанов) – 23:20 (5x5), 2:1 – Клавдиев (Шишов, Зубов) – 28:01 (5x5), 3:1 – Путинцев (Клавдиев, Шишов) – 31:00 (5x5), 3:2 – Шадрин (Крупенко, Коновалов) – 59:06 (5x4)
«Авто» победил «Сибирских Снайперов» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Екатеринбург
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Новосибирская область
1:0 – Павленко (Петраков) – 16:11 (5x5), 2:0 – Ивашов (Рассейкин) – 37:42 (5x4), 2:1 – Молофеев (Садыков) – 47:27 (5x5)
«Толпар» переиграл «Кузнецких Медведей» — 6:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Уфа
6 : 2 1:2, 2:0, 3:0
Новокузнецк
0:1 – Гилязеев (Жданов, Шевченко) – 02:55 (5x4), 1:1 – Соколов (Залитов) – 04:14 (5x5), 1:2 – Левашов (Сизиков, Рубан) – 11:48 (5x5), 2:2 – Аскаров (Пустозёров, Синявский) – 25:07 (5x5), 3:2 – Шафеев (Пачин, Ренёв) – 38:40 (5x5), 4:2 – Синявский (Сорокин, Аскаров) – 45:56 (5x5), 5:2 – Петрунин – 47:30 (бул), 6:2 – Ренёв (Оськин, Пачин) – 53:31 (5x5)
«Сарматы» одолели «Спутник» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Оренбург
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Альметьевск
1:0 – Кунишников (Багин, Тявин) – 02:11 (5x5), 2:0 – Любишкин (Ипатов) – 33:06 (5x5), 3:0 – Михалёв (Бардаков, Заречный) – 48:05 (5x5), 3:1 – Каримов (Лазарев) – 51:58 (5x4)
МХК «Спартак» разгромил МХК «Рига» — 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Москва
5 : 1 4:1, 1:0, 0:0
Рига
1:0 – Кравченко (Сорокин) – 01:14 (5x5), 1:1 – Гринбергс (Бергс, Хомяков) – 05:38 (5x5), 2:1 – Круженков (Миллер) – 06:49 (5x5), 3:1 – Сходцев (Миллер, Кузьменко) – 10:47 (5x5), 4:1 – Миллер (Круженков) – 14:11 (5x5), 5:1 – Цыплаков (Тришин, Морозов) – 28:37 (5x4)
«Красная Армия» разгромила «Амурских Тигров» — 9:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Москва
9 : 3 4:1, 2:1, 3:1
Хабаровск
1:0 – Крашенинников (Исхаков, Попугаев) – 01:18 (5x5), 2:0 – Попугаев (Крашенинников) – 09:14 (5x5), 2:1 – Кузьменко (Лушников) – 13:16 (5x5), 3:1 – Бякин (Лобанов, Филин) – 15:42 (5x5), 4:1 – Исхаков (Крашенинников, Попугаев) – 15:58 (5x5), 5:1 – Романов (Исхаков, Попугаев) – 30:36 (5x5), 5:2 – Кармашков (Лушников) – 34:25 (5x4), 6:2 – Попугаев – 37:38 (5x5), 7:2 – Крашенинников (Бякин, Власкин) – 44:33 (5x5), 8:2 – Попугаев (Исхаков, Крашенинников) – 50:34 (5x5), 9:2 – Сорокин (Корбит, Мещеряков) – 51:04 (5x5), 9:3 – Можаров – 54:44 (5x5)
«Чайка» уступила «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 3:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Нижний Новгород
3 : 5 0:0, 2:3, 1:2
Пекин
1:0 – Пашков (Туманов) – 28:35 (5x5), 1:1 – Калейниковас (Дарчев) – 30:03 (5x5), 1:2 – Забабурин (Ахонен, Крутий) – 32:18 (5x4), 1:3 – Крутий (Свобода, Забабурин) – 34:01 (5x4), 2:3 – Шабловский (Шепелев, Клопов) – 35:16 (5x5), 2:4 – Крутий (Свобода, Забабурин) – 43:08 (5x4), 3:4 – Рунов (Васильев, Шаманин) – 55:14 (5x5), 3:5 – Крутий (Цуриков, Забабурин) – 59:27 (en)
СКА-1946 уступил «Алмазу» -3:4 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
3 : 4 0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1
Череповец
0:1 – Грачёв (Колесников) – 02:15 (5x5), 0:2 – Замалиев (Шайхутдинов, Жирнов) – 11:50 (5x5), 0:3 – Климов (Морулёв, Заплатников) – 29:58 (5x4), 1:3 – Кукштель (Володин) – 44:07 (5x4), 2:3 – Милёхин (Холоденин) – 47:01 (5x4), 3:3 – Огирчук – 59:04 (6x5), 3:4 – Грачёв – 65:00 ( ПБ)
МХК «Динамо» уступило «Тайфуну» — 2:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Москва
2 : 6 1:3, 0:2, 1:1
Приморский край
0:1 – Ткачков (Зайцев) – 00:49 (5x5), 0:2 – Резцов (Александров, Прокопенко) – 06:19 (6x5), 0:3 – Ивашкин (Силуянов) – 06:56 (5x5), 1:3 – Круглов (Кацевич) – 12:14 (5x5), 1:4 – Епифанов (Кузнецов) – 28:53 (5x5), 1:5 – Ткачков (Резцов) – 30:07 (5x5), 2:5 – Муранов (Панкратов) – 41:47 (5x5), 2:6 – Резцов (Силуянов) – 42:39 (5x4)
«Атланты» уступили команде «СКА-Серебряные Львы» — 0:1.