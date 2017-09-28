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«Эдмонтон» всухую разгромил «Каролину», Макдэвид набрал три очка

28 сентября 2017, четверг. 07:00 Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» всухую разгромил «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче со счётом 4:0. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Коннор Макдэвид.

«Виннипег Джетс» переиграл «Оттаву Сенаторз» — 5:3. Дубль в этом матче оформил форвард «Виннипега» Брайан Литтл. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 18 минут 51 секунду.

В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» добыл волевую победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:2.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Каролина» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
«Виннипег» — «Оттава» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
«Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
28 сентября 2017, четверг
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