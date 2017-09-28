«Югра» вызвала защитника и нападающего из ВХЛ

Расположение тюменского клуба ВХЛ «Рубин» покинули защитник Игорь Гладун и нападающий Егор Попов. Хоккеисты отбыли в Континентальную хоккейную лигу — в «Югру». Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

У команд договор о сотрудничестве. И у Попова, и у Гладуна двусторонние контракты с югорской командой, в которой они тренировались в межсезонье.



В нынешнем сезоне ВХЛ Гладун провёл три матча. В активе Попова 6 матчей и 4 (2+2) очка. Показатель полезности хоккеиста составил «+2».