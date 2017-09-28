Неколенко: «Югре» снова немного не хватило в реализации моментов

Защитник «Югры» Илья Неколенко подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3). Команда проиграла восемь матчей подряд, а в 14 матчах сезона одержала всего три победы. По словам игрока, югорчанам не хватило реализации моментов в матче с москвичами.



«Что сказать, мы снова проиграли матч. Хотя и в этой игре могли зацепиться и добиться победы. Нам снова немного не хватило в реализации моментов. Хоть я и недавно в команде, но быстро и без проблем влился в коллектив», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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