В Казани пройдёт предсезонный турнир Ночной лиги «Кубок Республики Татарстан»

29 и 30 сентября в Казани пройдёт турнир на кубок Республики Татарстан, в котором сыграют команды Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+:» 30 сентября состоится финальная игра и гала-матч, в котором на льду появится президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, также участие в мероприятии примут председатель Совета Легенд ночной лиги Александр Якушев и генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов. В гала-матче примут участие вице-президент федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов, а также прославленные ветераны татарстанского хоккея Рафик Якубов, Алексей Чупин, Дмитрий Балмин.



«Кубок Республики Татарстан» станет первым предсезонным турниром с участием команд Ночной лиги, проведённым в Казани, и его планируют сделать ежегодным.



На турнире сыграют шесть команд. Три казанские, среди которых победители II Всероссийского фестиваля в 2013 году «Казанские драконы», «Торнадо» и «Автомобилист». И трое гостей: «Монолит» из Нижнего Новгорода, «Дрим Тим» из Самары и «Рифы» из Тольятти, которые считаются ведущими в своих регионах.

С расписанием турнира можно ознакомиться на официальном сайте Ночной лиги.