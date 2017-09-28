Савицкис: Озолиньш страдал, его отставка назревала. Разговариваем с Хартли

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал изменения на посту главного тренера команды.
«Сандис Озолиньш – хоккейная глыба. Большой профессионал во всех отношениях. Расставание тяжёлое. Скорее выстраданное, чем моментальное. Больше всех страдал он сам и пытался искать выход из ситуации. Но постепенно в совместной беседе мы пришли к этой отставке. Она назревала.
Сейчас руководить командой будет генеральный менеджер Гиртс Анкипанс, который уже помогал Озолиньшу. Анкипанс – временно исполняющий обязанности главного тренера. Будем искать тренеров дальше, пополнять команду. Разговариваем с Хартли. Сандис же пока решил отдохнуть от хоккея», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.