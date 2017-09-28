Гиртс Анкипанс назначен и.о. главного тренера рижского «Динамо»

На заседании правления рижского «Динамо» утверждена кандидатура исполняющего обязанности главного тренера. Им назначен Гиртс Анкипанс, который также является генеральным менеджером рижан.

Сандис Озолиньш был отправлен в отставку с поста главного тренера рижской команды. В 16 матчах текущего сезона рижская команда потерпела 12 поражений кряду и 14 в общей сложности. Последнее поражение — дома от «Адмирала» со счётом 2:5. Команда набрала пять очков и занимает последнее место в КХЛ. Специалист вошёл в тренерский штаб команды в ходе прошлого сезона, однако возглавил команду в межсезонье. Это первая отставка в текущем сезоне в Континентальной хоккейной лиге.

Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

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