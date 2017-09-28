Зибанеджад: с уходом Степана у меня появилась отличная возможность

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал обмен форварда Дерека Степана в «Аризону Койотс».



«Я не дурак и понимаю, что у меня появилась отличная возможность. Любой бы хотел оказаться на моём месте. Конечно, есть проблемы: увеличивается давление, я должен постоянно демонстрировать свой лучший хоккей. Но команда знает и верит в меня. Мне никогда не говорили, что я должен что-то менять в своей игре. Так что я должен оставаться самим собой, но при этом прибавить по ходу сезона. Мне придётся учиться, набираться опыта, набивать шишки. Надеюсь, что приятного будет больше. Главное сохранять спокойствие, верить в себя, играть в свой хоккей», — цитирует игрока сайт лиги.

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