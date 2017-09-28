Защитник «Йокерита» Йоонас Ялванти покинул клуб

Финский «Йокерит» расторг контракт с защитником Йоонасом Ялванти, информирует Ilta Sanomat. Соглашение с 29-летним хоккеистом, рассчитанное на два года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В текущем регулярном чемпионате Ялванти принял участие в двух матчах, не записав на свой счёт результативных баллов и штрафных минут. В прошлом году хоккеист играл за шведский «Эребру» и несколько игр провёл за сборную Финляндии в Еврохоккейтуре.
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