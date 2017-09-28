Новотны: три пропущенных гола в меньшинстве за игру — слишком много

Нападающий «Лады» Иржи Новотны прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» — 2:3 ОТ.



«Мы сыграли неплохо, можно даже сказать хорошо. Забили, старались, очень хорошо сыграл наш вратарь. Боролись до конца и заслуживали как минимум два очка.



Соперник реализовал все удаления? Нужно посмотреть видео и разобрать эти моменты. У них хорошее большинство, но нам пропускать три гола в меньшинстве за игру никак нельзя. Это слишком много. Очки забирает тот, кто использует свои моменты в большинстве», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме