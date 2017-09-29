«Югра» подтвердила отставку Захаркина и назначение Емелина главным тренером

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей подтвердил информацию о том, что тренеры Игорь Захаркин и Николай Борщевский покинули ханты-мансийский клуб. На выезд команда отправляется под руководством Анатолия Емелина и Игоря Уланова.



«Да, могу подтвердить данные изменения в тренерском штабе. Захаркин и Борщевский покидают «Югру», Емелин и Уланов вошли в новый штаб. С ними заключён контракт до конца сезона. Тренер по вратарям Зуев остался в команде», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги дня КХЛ: сезон отставок открыт! Озолиньш и Захаркин теперь без работы Сразу двух тренеров уволили в КХЛ, и уже известны их сменщики.