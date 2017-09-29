ХК «Сочи» командировал Ивана Захарчука и Артёма Мальцева в ВХЛ

ХК «Сочи» командировал нападающего Ивана Захарчука и защитника Артёма Мальцева в клуб ВХЛ «Дизель».



19-летний Мальцев не имеет опыта игры в КХЛ, в МХЛ в этом сезоне он также не выступал. 28-летний Захарчук провёл 10 матчей в текущем регулярном чемпионате и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности "+1".

Таким образом, теперь в составе «Дизеля» будут выступать шесть игроков: вратарь Олег Назаров, защитники Александр Титов, Иван Воробьёв, Артём Мальцев, нападающие Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук.