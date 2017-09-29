Хайнс: Хишир своей игрой заслужил место в первых двух звеньях «Нью-Джерси»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс считает, что нападающий Нико Хишир своей игрой заслужил место в первых двух звеньях.

«Он своей игрой заслужил место в первых двух звеньях. В начале он там не играл, но на льду доказал, что заслуживает этого. Он проделал хорошую работу», — цитирует Хайнса NorthJersey.com.

Хишир был выбран «дьяволами» под общим первым номером на драфте НХЛ 2017 года. В прошедшем сезоне он выступал в QMJHL за «Галифакс», провёл 57 матчей и набрал 86 (38+48) баллов за результативность.