Назаров: считаю себя солдатом КХЛ, а наши генералы — Тимченко и Чернышенко

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал тот факт, что он стал первым тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ.



«Что касается 500 матчей, то, с одной стороны, это приличная нагрузка, с другой — неплохой опыт. Кстати, после игры с „Металлургом“ у меня уже 505 матчей в КХЛ — и это если не считать дебютный сезон в Суперлиге, когда вместе с „Трактором“ с одним из самых низких бюджетов в лиге нам удалось пробиться в плей-офф. Плюс посчастливилось за это время поработать в штабах главной команды страны — вместе с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, а потом и с Зинэтулой Билялетдиновым. Это тоже опыт.



Всегда считал себя солдатом КХЛ. Тут всё просто. Наши генералы, глава Совета директоров КХЛ Геннадий Николаевич Тимченко и президент КХЛ Дмитрий Николаевич Чернышенко, определяют курс, а мы, тренеры, — солдаты, которые идут в бой. Некоторые из них — на приличном, девятилетнем сроке службы», — цитирует Назарова Russia-Hockey.



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