Форвард «Сибири» Сигарёв поздравил болельщицу клуба с 99-летием

Нападающий новосибирской «Сибири» Андрей Сигарёв поздравил болельщицу команды с 99-летием,



«О Таисии Фёдоровне мы узнали от её дочери Ирины. Недавно она написала нам о 99-летии своей матери, которая является и нашей болельщицей! На игры в силу возраста и здоровья она не ходит, но следит за командой по телевизору! Мы решили, что для такого особенного человека поздравление тоже должно быть особенным и нанесли ей неожиданный визит! График тренировок «Сибири» не стал преградой для Андрея Сигарева отправиться в отдалённый район Новосибирска прямо в день рождения нашей почтительной болельщицы и поздравить её воочию!



У Таисии Федоровны трое детей, девять внуков, 14 правнуков и 1 праправнучка», — рассказано в поздравлении на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Посмотреть видео также можно во «ВКонтакте».