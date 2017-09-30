Марр: клубы НХЛ стараются создать молодым игрокам самые благоприятные условия

Директор Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги Дэн Марр поделился мнением о перспективах первого номера драфта-2017, швейцарского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.



«Клубы НХЛ хотят создать наиболее благоприятные условия для развития самых перспективных игроков. Хишир выделяется катанием, техникой, пониманием игры и способен бороться за место в составе. У него есть характер, он мотивирован и сделает всё, чтобы добиться своего», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.

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