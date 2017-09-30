Кинэн: хорошая игра, в которой решающее слово было за большинством

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн дал свой комментарий по итогам домашней победы над «Автомобилистом» со счётом 2:1.



«Сегодня была очень хорошая и упорная игра, в которой решающее слово сказала спецбригада большинства. Рад что забили два гола в большинстве, так же очень хорошо сыграла команда в меньшинстве, эти два фактора в итоге решили исход матча», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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