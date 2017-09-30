Е. Корешков: хочется, чтобы североамериканцы «Барыса» лучше играли в большинстве

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после поражения во встрече с челябинским «Трактором» со счётом 1:2.



«Если вкратце, то примерно одинаковый матч. Но чтобы побеждать любого соперника, нужно и в формате «пять на пять», и «пять на четыре» играть лучше в атаке. С одной заброшенной шайбой побеждать тяжело.



Хотелось бы, чтобы в большинстве наши североамериканцы играли лучше. Ищут химию пока», — приводит слова Корешкова официальный сайт команды из Казахстана.

«Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд