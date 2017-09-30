«Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»

«Югра» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:2 ОТ. Команда из Ханты-Мансийска прервала восьмиматчевую серию поражений и выиграла в первой же встрече, после того как Анатолий Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера.

«Локомотив» возьмёт реванш у «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Кудашов поставит свою команду на рельсы, а «Югра» продолжит падение без Захаркина.

В первом периоде Вели-Матти Савинайнен вывел «Югру» вперёд. Во втором игровом отрезке сочинцы реализовали большинство и отыгрались — отличился Руслан Педан, однако вскоре Константин Майоров сделал счёт 2:1 в пользу гостей. В третьем периоде хозяева вновь сравняли счёт, Шон Коллинз воспользовался численным преимуществом. Встреча перешла в овертайм, где Павел Варфоломеев получил возможность пробить буллит и принёс «Югре» победу.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.