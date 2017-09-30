Скабелка: с «Локомотивом» получилась такая же игра, как и в Омске

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», в котором его команда одержала победу со счётом 3:2.



«Мне кажется, игра получилась такая же, как и в Омске. „Пять на пять“ играли две равные команды, с равными шансами на голы, на то, чтобы забить. Во многом результат вновь решила игра в неравных составах. В этом плане нам удалось удачно реализовать большинство и выиграть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд