Сборная России с 6 по 11 февраля проведёт сбор в Аняне перед ОИ

Сборная России по хоккею с 6 по 11 февраля проведёт сбор в Аняне (Южная Корея) перед стартом зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

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Сборная вылетит в Южную Корею 5 февраля. До этого времени с 26 января команда будет тренироваться в Новогорске. На сборе в Аняне сборная России 11 февраля проведёт выставочный матч с командой Южной Кореи. На следующий день россияне переедут в олимпийскую деревню.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. На групповом этапе россияне сыграют с командами США, Словакии и Словении. В первом матче наша сборная 14 февраля встретятся со словаками.

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