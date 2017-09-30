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Результаты игрового дня ВХЛ

30 сентября 2017, суббота. 23:47 Хоккей

30 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно восемь матчей.

«Челмет» проиграл седьмой матч подряд, дома уступив «Цен Тоу» со счётом 3:4.

В составе китайской команды отличились Никита Лукин, Денис Ячменёв, Алексей Митрофанов и Александр Швецов. Голы челябинцев забили Юрий Могильников, Станислав Лукин и Евгений Петриков.

ВХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
3 : 4 0:1, 2:2, 1:1
Цен Тоу
Цзилинь
0:1 – Лукин (Ячменёв, Полозов) – 17:23 (5x4), 1:1 – Могильников (Мелихов, Карпухин) – 26:14 (5x4), 1:2 – Ячменёв (Полозов) – 26:34 (5x5), 1:3 – Митрофанов (Гребенюк, Ерёменко) – 30:03 (5x5), 2:3 – Лукин (Могильников, Подкорытов) – 34:51 (5x5), 2:4 – Швецов – 41:33 (5x5), 3:4 – Петриков – 59:59 (6x5)

«Звезда» одержала победу в домашнем матче с усть-каменогорским «Торпедо» — 4:3.

У «армейцев» Павел Карнаухов сделал дубль, ещё по голу забили Семён Крашенинников и Вадим Хлопотов. Шайбы гостей — на счету Романа Бердникова и Евгения Рымарева, оформившего дубль.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в гостях крупно обыграл «Спутник» со счётом 4:0.

Шайбы забросили Александр Васильев, сделавший дубль, Ярослав Альшевский и Брэнден О'Доннел. Вратарь Александр Скрынник провёл матч на ноль.

«Химик» дома всухую проиграл «Сарыарке» — 0:2.

Заброшенными шайбами отметились Станислав Альшевский и Артур Сарваров. Голкипер Георгий Гелашвили сделал «сухарь».

ХК «Саров» на домашней площадке победил ХК «Рязань» со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Родионычев, Антон Вилков, Михаил Есаян, Андрей Ермаков. Единственный гол рязанцев забил Данил Юртайкин.

«Динамо» СПб одержало победу в домашнем матче с «Молотом-Прикамье» — 3:0.

Голами отметились Илья Назаревич, Кирилл Тамбиев и Александр Шевченко. Вратарь Никита Ложкин сыграл на ноль.

«Буран» в гостях проиграл «Дизелю» со счётом 2:4.

Воронежская команда вела со счётом 2:0 благодаря голам Владимира Дьяченко и Айрата Мурзина, но не смогла удержать преимущество. В составе «Дизеля» забили Андрей Алексеев, Илья Ямкин, Андрей Кузьмин и Владислав Барулин.

«СКА-Нева» в Санкт-Петербурге переиграл «Торос» — 5:3.

У «армейской» команды отличились Иван Ларичев, Андрей Рычагов, Михаил Мальцев, Архип Неколенко и Иван Крылов. Голы «Тороса» забили Илья Баранов, Алексей Гришин и Илья Бочков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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