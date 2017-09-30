Результаты игрового дня ВХЛ

30 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно восемь матчей.



«Челмет» проиграл седьмой матч подряд, дома уступив «Цен Тоу» со счётом 3:4.



В составе китайской команды отличились Никита Лукин, Денис Ячменёв, Алексей Митрофанов и Александр Швецов. Голы челябинцев забили Юрий Могильников, Станислав Лукин и Евгений Петриков.

«Звезда» одержала победу в домашнем матче с усть-каменогорским «Торпедо» — 4:3.



У «армейцев» Павел Карнаухов сделал дубль, ещё по голу забили Семён Крашенинников и Вадим Хлопотов. Шайбы гостей — на счету Романа Бердникова и Евгения Рымарева, оформившего дубль.



«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в гостях крупно обыграл «Спутник» со счётом 4:0.



Шайбы забросили Александр Васильев, сделавший дубль, Ярослав Альшевский и Брэнден О'Доннел. Вратарь Александр Скрынник провёл матч на ноль.



«Химик» дома всухую проиграл «Сарыарке» — 0:2.



Заброшенными шайбами отметились Станислав Альшевский и Артур Сарваров. Голкипер Георгий Гелашвили сделал «сухарь».



ХК «Саров» на домашней площадке победил ХК «Рязань» со счётом 4:1.



В составе победителей отличились Дмитрий Родионычев, Антон Вилков, Михаил Есаян, Андрей Ермаков. Единственный гол рязанцев забил Данил Юртайкин.



«Динамо» СПб одержало победу в домашнем матче с «Молотом-Прикамье» — 3:0.



Голами отметились Илья Назаревич, Кирилл Тамбиев и Александр Шевченко. Вратарь Никита Ложкин сыграл на ноль.



«Буран» в гостях проиграл «Дизелю» со счётом 2:4.



Воронежская команда вела со счётом 2:0 благодаря голам Владимира Дьяченко и Айрата Мурзина, но не смогла удержать преимущество. В составе «Дизеля» забили Андрей Алексеев, Илья Ямкин, Андрей Кузьмин и Владислав Барулин.



«СКА-Нева» в Санкт-Петербурге переиграл «Торос» — 5:3.



У «армейской» команды отличились Иван Ларичев, Андрей Рычагов, Михаил Мальцев, Архип Неколенко и Иван Крылов. Голы «Тороса» забили Илья Баранов, Алексей Гришин и Илья Бочков.