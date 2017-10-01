Плющев: в ЦСКА тренерское безвластие, в «Локомотиве» эмоциональный спад

Заслуженный тренер России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о ситуации в «Локомотиве» — 4 поражения подряд. Также Плющев порассуждал о турнирной ситуации в западной конференции.



«К победам СКА все уже привыкли, неудачи другого фаворита Западной конференции «Локомотива» удивляют. В последних четырёх матчах Ярославль дважды уступил Омску и один раз Астане, но самой обидной стала игра в Новосибирске, когда клуб на последних минутах вёл — 3:1, но умудрился уступить — 3:4. ситуация в «Локомотиве» тревожит. С тем составом, которым располагает Ярославль, он не имеет права на такие поражения и такие серии. «Локомотив» был образцом правильной и плотной игры в обороне, а тут 19 пропущенных шайб в четырёх матчах… С «Локомотивом» образца второй половины прошлого сезона эту команду не сравнить, хотя летом она практически не поменялась. Идёт не совсем понятный воспитательный процесс в отношении молодёжной тройки Полунина, Красковского и Ко, которая способна определять будущее нашего хоккея.



После 1:6 в Омске «Локомотив» вчера дома просто был обязан брать реванш, но «Авангард» вновь доказал, что одного из фаворитов Запада он сильнее. Значит, наступает идеальное время обыграть СКА — чтобы сбросить негатив всей печальной серии. В КХЛ есть три-четыре команды, которые способны побеждать СКА. На Западе потенциал есть у «Локомотива» и ЦСКА.

После отличной селекции мы многого ждали от ЦСКА, но там тренерское, уж извините, безвластие приводит к тому, что пятёрка талантливых игроков, собранных под национальную команду России, отправляется в ВХЛ. Очень средний старт и полупустые трибуны. Если в ЦСКА нервная обстановка, то в Ярославле скорее вялая, какой-то эмоциональный спад. В итоге СКА ушел далеко вперёд. Суперстарт СКА — закономерность. Команда хорошо укомплектована, с поставленной ещё в прошлом сезоне игрой, строгим тактическим рисунком, с ярким лидером в лице Ильи Ковальчука», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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