Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»

ЦСКА и «Торпедо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Москве. Сергей Шумаков не примет участие в матче из-за травмы, в тройке с Максимом Шалуновым сыграют Александр Попов и Кирилл Капризов.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Григоренко — Сорокин;
Нестеров — Науменков, Попов — Шалунов, Капризов;
Пашнин — Сергеев, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Ожиганов, Телегин — Андронов — Скотт.
«Торпедо»
Галимов (Лисутин);
Кундратек — Баранцев, Даугавиньш — Дугин — Грачёв;
Сергиенко — Григорьев, Паршин — Галузин — Столяров;
Мамашев — Желдаков, Тичар — Еглич — Ураков;
Медведев, Веряев, Мозер — Жуков — Кулёмин.
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