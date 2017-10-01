Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Слованом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Равная игра: что у соперника были хорошие моменты для завершения, что у нас. Где-то не хватило реализации, да и во втором периоде «Слован» нас, согласно статистике, перебросал: были опасные моменты, но мы здорово и самоотверженно сыграли в обороне. Отлично сыграл наш вратарь — оставил команду в игре.

Думаю, нам больше повезло в овертайме, поздравляю всех с победой. Спасибо болельщикам, которые нас здорово поддерживали. Сегодня день рождения у нашего генерального менеджера — Алексея Жамнова. Думаю, ребята подарили ему хороший подарок», — цитирует тренера официальный сайт клуба.