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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

1 октября 2017, воскресенье. 22:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ээли Толванен («Йокерит»)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Константин Окулов (ЦСКА)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Металлург Мг ХК ЦСКА Константин Окулов Сергей Мозякин Ээли Толванен
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Ржига: желания победить у «Спартака» было больше
22:17 Епанчинцев: «Спартаку» больше повезло в овертайме
21:56 Результаты игрового дня в МХЛ
21:40 Белоусов: у «Лады» всё в очередной раз упирается в реализацию
21:14 «Спартак» одолел «Слован», выиграв четыре матча из последних пяти
20:57 Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность
20:43 Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было
20:40 Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии
20:32 Никитин: ребята, приехавшие в ЦСКА из ВХЛ, не удивили, мы знаем их потенциал
20:28 Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА
20:16 Капризов: Сорокин – красавчик, у ЦСКА много штрафного времени, надо исправлять
20:05 Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии
19:51 «Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА
19:45 Вратарь Лазушин провёл свой 200-й матч в чемпионатах КХЛ
19:37 И. Воробьёв: рады за молодых, что не подвели «Магнитку», не ошибались
19:29 Аболс: с нулём заброшенных шайб трудно что-то выиграть
19:16 Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
18:15 ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину
17:55 Объявлены составы «Слована» и «Спартака» на матч в Братиславе
17:43 ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»
17:13 «Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
17:04 Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
16:41 Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
16:12 Галимов, Херсли, Доус и Толванен — лучшие игроки сентября в КХЛ
16:01 Кария: функции моего мозга ухудшились на 50 %
15:22 Яшин сыграет в первом звене «Северстали» в матче с «Йокеритом»
15:18 Сауторн: я буду упорно трудиться, чтобы оправдать ожидания «Барыса»
14:45 М. Мальцев: в ВХЛ стало здесь полегче играть в сравнении с прошлым годом
14:42 Станислав Чистов покинул расположение «Химика»
14:29 Филиппи сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Ладой»
13:51 НХЛ: Малкин и Овечкин не вошли в рейтинг претендентов на «Харт Трофи»
13:35 Директор «Трактора»: матч с «Куньлунем» 2 октября не состоится
13:26 Ягр: я сказал коту, что у меня есть шанс играть в НХЛ в этом году
12:57 Хичкок – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии офсайта НХЛ
12:23 Шенфельд: ждём тяжёлой игры с «Ладой»
12:01 Пушкарёв: удачи Рыспаеву в ВХЛ
11:28 Гулявцев: «Северсталь» считается неудобным соперником для «Йокерита»
11:05 «Сибирь» возьмёт с собой на матч с «Ак Барсом» двух ребят из детских домов
10:40 Сергачёв занял девятое место в рейтинге офсайта НХЛ на приз лучшему новичку
10:34 В. Никулин: рад, что забил, но «Барыс» проиграл, и это плохо
09:54 Фаулер: «Анахайм» продолжает работать над игрой в большинстве
09:37 Райан Гарбутт покинул ХК «Сочи», контракт расторгнут по соглашению сторон
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