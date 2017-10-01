Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.
Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Ээли Толванен («Йокерит»)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Константин Окулов (ЦСКА)
Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»