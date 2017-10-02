Защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер получил травму

Защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер получил травму верхней части тела в заключительном предсезонном матче.



Гостисбер получил повреждение в третьем периоде и не смог продолжить игру. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл сообщил, что точная информация о сроках его возвращения будет известна через несколько дней.

24-летний Гостисбер в прошлом сезоне провёл 76 матчей и набрал 39 (7+32) очков. Всего за два сезона в НХЛ он отметился 85 (24+61) баллами за результативность в 142 матчах. «Филадельфия» начнёт регулярный чемпионат 4 октября матчем с «Сан-Хосе Шаркс».