Робинсон: отказ НХЛ ехать на Олимпиаду – возможность для парней вроде меня

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ощущениями от игры в одной паре с Богданом Киселевичем и заявил, что будет стараться пробиться в состав сборной Канады на Олимпийские игры 2018 года.

«С Богданом Киселевичем мне играется весьма неплохо. Я никогда до этого не играл с ним в одной команде, но уже сейчас мы чувствуем определенную «химию» в наших действиях. Хотя я хорошо запомнил этого хоккеиста ещё во время своего выступления за московское «Динамо». Мне часто приходилось выходить и играть против него. Я вообще хорошо знаю многих ребят из тех, кто перешёл в ЦСКА в межсезонье. Хотя, честно говоря, мне не так важно, с кем играть в одной паре, в ЦСКА все защитники высокого класса.

Игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду? Думаю, что это чистый бизнес и ничего более. Я уверен, что все остальные хоккеисты это тоже прекрасно осознают. Безусловно, это очень печально. В первую очередь для самого хоккея, так как лучшие игроки не будут участвовать в турнире. Но для парней вроде меня, которые играют в Европе или КХЛ, это первая за много лет возможность реально попасть в состав своей страны на Олимпийские игры. Лично для себя я поставил задачу сыграть этот сезон настолько сильно, насколько я вообще способен. Если мне это удастся, то надеюсь, что в феврале смогу надеть свитер с кленовым листом на груди», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.

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