Дуайер: минскому «Динамо» надо повышать производительность в атаке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от двух предстоящих домашних матчей. 2 октября минчане принимают московское «Динамо», начало встречи — в 19:30 мск.



«Это была непростая поездка для нас. Долгие перелёты, смена часовых поясов, встречи с некоторыми сильными соперниками. Временами мы играли очень хорошо, могли вытянуть несколько матчей. В целом хотели набрать больше очков. Продолжаем фокусироваться на действиях впереди. Мы должны создавать больше моментов и извлекать из них больше выгоды. Надо повышать производительность в атаке. Надеюсь, нам удастся применить наши наработки уже в этой домашней серии.



Конечно, в Минск приедут хорошие клубы. Все знают, что у московского „Динамо“ отличное нападение, которое здорово играет за чужой синей линией, создаёт много моментов. Мы должны уделить этому особое внимание и надёжно сыграть в обороне. „Барыс“ и вовсе обладает лучшим звеном лиги во главе с Найджелом Доусом. Для нашей команды это два вызова, которые мы готовы принять. Надеемся порадовать своих болельщиков», — сказал Дуайер в эфире клубного телевидения.

«Локомотиву» не по силам остановить СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ А Анатолию Емелину ничего не светит с «Югрой» в родной Уфе.

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.