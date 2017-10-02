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В. Денисов: позитива у минского «Динамо» пока мало, но настроение боевое

2 октября 2017, понедельник. 14:08 Хоккей

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов рассказал о настроении в команде после выездной серии, в которой минчане одержали одну победу в четырёх матчах.

«Позитива мало пока, очков немного набрали. Настроение боевое, но тем не менее осадок остался. Важно сейчас одерживать победы, набирать очки. Работали над реализацией, тренерский штаб постоянно делает акцент на том, что нужно больше забивать», — сказал Денисов в эфире клубного телевидения.

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Видео можно посмотреть также на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Минск Владимир Денисов
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