«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Адмиралом»

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 4:2.

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В первом периоде Дамир Жафяров вывел «моряков» вперёд, а менее чем через минуту Дмитрий Саюстов удвоил преимущество. Ещё через 57 секунд Егор Миловзоров отыграл одну шайбу, а в начале второй двадцатиминутки Денис Мингалеев сравнял счёт. В середине третьего игрового отрезка Алексей Василевский забросил третью шайбу в ворота Игоря Бобкова, а вскоре Илья Крикунов сделал счёт 4:2.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.