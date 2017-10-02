«Лада» заключила однолетний контракт с форвардом Шейном Харпером

«Лада» заключила односторонний контракт сроком на один год с американским нападающим Шейном Харпером, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне 28-летний Харпер выступал в системе «Флориды Пантерз». Он провёл 14 матчей в НХЛ, набрав 3 (2+1) очка, а также 39 игр в АХЛ, отметившись 19 (7+12) баллами за результативность. Перед сезоном форвард был на просмотре в «Лос-Анджелес Кингз», но не смог пробиться в состав команды.

В настоящий момент у «Лады» в списке травмированных находятся три форварда.