Макдона: потребовалось время, чтобы привыкнуть к отсутствию Степана и Жирарди

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона прокомментировал потерю двух партнёров по команде. 14 июня клуб выкупил контракт защитника Дэна Жирарди (он перешёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг»), 23 июня центрфорварда Дерека Степана обменяли в «Аризона Койотс».



«Потребовалось определённое время, чтобы привыкнуть к тому, что их нет. Но мне уже не раз приходилось расставаться с хорошими знакомыми по ходу карьеры. Будет забавно сыграть против них в новом сезоне. Но сейчас я думаю только о нашей команде, стараюсь помочь ребятам осознать, чего от них ждут, как надо готовиться и играть», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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