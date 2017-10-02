Источник: Яромир Ягр подписал контракт с «Калгари» на $ 1 млн плюс бонусы

Нападающий Яромир Ягр будет защищать цвета «Калгари Флэймз», сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере». 45-летний хоккеист подписал соглашение на один год и $ 1 млн и может получить ещё один миллион в качестве бонусов.



В 82 матчах прошлого сезона нападающий набрал 46 (16+30) очков. Чешский форвард является двукратным обладателем кубка Стэнли и вторым бомбардиром в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, на его счету 1914 (765+1149) очков в 1711 матчах.



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