«Югра» одолела «Салават» в серии буллитов, одержав вторую победу с Емелиным

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от ханты-мансийской «Югры» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 1:2. Победа стала для «Югры» второй подряд с новым тренером Анатолием Емелиным.



Нападающий хозяев Линус Умарк открыл счёт, забросив шайбу уже на пятой минуте встречи. Югорчане сумели отыграться на старте третьего периода благодаря голу Павла Варфоломеева. В серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок на свой счёт записал Варфоломеев.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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