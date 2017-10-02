«Ак Барс» — «Сибирь»: нападающий гостей Сигарёв получил травму

В матче казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» повреждение получил нападающий гостей Андрей Сигарёв. В первом периоде хоккеист получил удар коленом от форварда казанской команды Михаила Глухова, после чего покинул площадку и больше на неё не возвращался. Глухов получил от судей удаление до конца матча.



В игре продолжается третий период, счёт 2:1 в пользу «Ак Барса».



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