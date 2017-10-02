«Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль

Казанский «Ак Барс» на домашней арене сумел одолеть новосибирскую «Сибирь», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли восемь из десяти последних матчей.



В составе казанского клуба дублем сумел отметиться Владимир Ткачёв, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Архипов. У гостей забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Основин и Сергей Коньков.



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