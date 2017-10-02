«Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль

Казанский «Ак Барс» на домашней арене сумел одолеть новосибирскую «Сибирь», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли восемь из десяти последних матчей.
В составе казанского клуба дублем сумел отметиться Владимир Ткачёв, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Архипов. У гостей забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Основин и Сергей Коньков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Чат КХЛ: Захарчуку досталась роль в «Вышибале», а Емелину — багаж Захаркина
Сам Шонн Уильям Скотт связался с Захарчуком. У Будкина тоже будет роль.