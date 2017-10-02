Логинов: матч с «Югрой» получился неоднозначным в плане содержания игры

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов поделился эмоциями после поражения от «Югры» (2:3 Б).



«Матч получился неоднозначным в плане содержания игры. Первый период мы немножко проспали, получили много голевых моментов у своих ворот. В перерыве поговорили, тренеры нам подсказали, и мы кое-что изменили в своей игре. Во втором периоде мы изменили ход игры, добавили агрессивности в обороне и старались больше держать шайбу в атаке. У нас проблемы в голах. Уже который матч мы не можем забить при игре „5 на 5“. Есть определённые проблемы, над которыми мы будем работать и в следующих играх постараемся сыграть агрессивнее у чужих ворот и создать больше моментов», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.