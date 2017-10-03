Агент Василевского: Андрей во многом напоминает мне Третьяка

Бывший вратарь, а ныне хоккейный агент Александр Тыжных признался, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, интересы которого он представляет, напоминает ему прославленного вратаря Владислава Третьяка. Тыжных играл вместе с Третьяком в ЦСКА.



«Андрей в детстве был одним из тех ребят, которые повёрнуты на хоккее, дышал им. Моё первое впечатление о нём — у него сильный характер. У него было стремление стать лучшим вратарём в мире. То, как готовится Василевский, его внимание к деталям напоминает мне Третьяка. У них много сходств», — цитирует Тыжных Tampa Bay Times.

11 игроков, которые сделают себе имя в новом сезоне НХЛ Они могут выйти из тени Коннора Макдэвида.