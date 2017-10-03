Зак Паризе пропустит как минимум два первых матча «Миннесоты» в сезоне

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер сообщил, что нападающий Зак Паризе пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата из-за травмы спины. Повреждение беспокоило форварда ещё летом, из-за этого он пропустил начало тренировочного лагеря.



«Зак чувствует себя хорошо, но ему тяжело даётся восстановление от травмы. Мы поговорили с докторами и решили не торопиться. Если всё будет идти хорошо, он присоединится к команде после первого выезда. У нас будет по два матча в неделю в следующие три недели, поэтому будет правильно дать ему время», — сказал Флетчер в эфире клубного телевидения.

В прошедшем сезоне Паризе провёл 69 матчей и отметился 42 (19+23) баллами за результативность, что стало худшим показателем в карьере.