«Сочи» расторг контракт с голкипером Сергеем Большаковым

Хоккейный клуб «Сочи» расстался с вратарём Сергеем Большаковым, информирует официальный сайт команды. Контракт с 21-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Руководство и тренерский штаб ХК «Сочи» поблагодарили игрока за время, проведённое в клубе, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.



Всего в Континентальной хоккейной лиге страж ворот принял участие в трёх матчах за хабаровский «Амур», отражая 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,94.



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Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ? Круче всех работает «Северсталь». А у кого почти нет шансов остаться в лиге?