Форвард ЦСКА Бурдасов не сыграет в третьем матче подряд

Московский ЦСКА и рижское «Динамо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Москве. Встреча пройдёт 3 октября, начало — 19:30 мск. В третьем матче подряд за «армейцев» не сыграет нападающий Антон Бурдасов. Отметим, что о травме 26-летнего форварда не сообщалось.



ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);

Пашнин – Сергеев, Телегин – Андронов – Жарков;

Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Попов – Петров;

Науменков – Ожиганов, Кузьменко – Григоренко – Окулов;

Блажиевский, Шумаков – Шалунов – Капризов.



«Динамо» Рига:

Калниньш (Армалис);

Столлери – Редлихс К., Редлихс М. – Макмиллан – Кристо;

Ерофеев – Салмела, Жердев – Бичевскис – Мейя;

Алишаускас – Зиле, Индрашис – Евпаловс – Липсбергс;

Гегерис – Ренн, Гиллиес – Павловс – Скворцовс.

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