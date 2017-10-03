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Форвард ЦСКА Бурдасов не сыграет в третьем матче подряд

3 октября 2017, вторник. 18:41 Хоккей

Московский ЦСКА и рижское «Динамо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Москве. Встреча пройдёт 3 октября, начало — 19:30 мск. В третьем матче подряд за «армейцев» не сыграет нападающий Антон Бурдасов. Отметим, что о травме 26-летнего форварда не сообщалось.

ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Пашнин – Сергеев, Телегин – Андронов – Жарков;
Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Попов – Петров;
Науменков – Ожиганов, Кузьменко – Григоренко – Окулов;
Блажиевский, Шумаков – Шалунов – Капризов.

«Динамо» Рига:
Калниньш (Армалис);
Столлери – Редлихс К., Редлихс М. – Макмиллан – Кристо;
Ерофеев – Салмела, Жердев – Бичевскис – Мейя;
Алишаускас – Зиле, Индрашис – Евпаловс – Липсбергс;
Гегерис – Ренн, Гиллиес – Павловс – Скворцовс.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК ЦСКА Антон Бурдасов
Новости. Хоккей
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