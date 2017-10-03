ЦСКА — «Динамо» Р: Форвард хозяев Шалунов получил травму после удара Липсбергса

В первом периоде матча ЦСКА и рижского «Динамо» форвард гостей Робертс Липсбергс нанёс удар коленом нападающему «армейцев» Максиму Шалунову.



После осмотра врачом Шалунов со скамейки отправился в раздевалку. Липсбергс за удар был удалён на две минуты. После перерыва Шалунов на площадке не появился. На данный момент в матче идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу рижского «Динамо».



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