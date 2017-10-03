Дмитрий Квартальнов станет новым тренером ярославского «Локомотива»

Как стало известно «Чемпионату», ярославский «Локомотив» возглавит Дмитрий Квартальнов. После серии из пяти поражений сегодня, 3 октября, из ярославской команды был уволен тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым.



Квартальнов не работал в КХЛ после ухода из московского ЦСКА по окончании сезона-2016/17. 51-летний специалист возглавлял «армейцев» три года, трижды выиграл регулярный чемпионат и один раз вышел с командой в финал Кубка Гагарина.



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«Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым