Никитин: ЦСКА будет интересно сыграть против Квартальнова

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча против рижского «Динамо» (3:2 ОТ), а также прокомментировал возможный приход в «Локомотив» бывшего тренера московских «армейцев» Дмитрия Квартальнова.



«Рижское «Динамо» сегодня играло самоотверженно, но и наши ребята сегодня бились. Игроки не переставали работать, биться и ждали своего шанса. У Шалунова повреждение. Думаю, там было не две минуты, один из судей сказал, что там вообще нарушения не было. Надеемся, что несерьёзно, хоккей есть хоккей, будем ждать заключения врачей.



Когда «Локомотив» приедет в Москву, будет интересно сыграть против Квартальнова. Касательно шайб в ворота Юханссона, их можно расценивать по-разному, после двух пропущенных голов он не растерялся, в меньшинстве нас выручал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

Дмитрий Квартальнов станет новым тренером ярославского «Локомотива»