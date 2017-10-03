Афиногенов: «Витязь» подошёл к игре с правильной головой, это дало результат

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» со счётом 5:3.



«Конечно, нам было неприятно отыгрываться. Но команда проявила характер, дважды сравняв счёт и выйдя вперёд. Удержали игру в своих руках. Мы много атаковали, создавали моменты в зоне соперника, и всё было хорошо. «Спартак» был на одно очко впереди нас, так что это очень важная игра, матч за шесть очков. Мы подошли в хорошей форме, с правильной головой. Со второго периода мы переломили игру.



Начали не очень хорошо, у нас было два удаления, и соперник поддавил нас. Сломанная игра была, но потом мы перехватили инициативу. Хорошо сыграли под воротами у «Спартака», много бросали, и это дало результат», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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